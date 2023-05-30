Россиянку оштрафовали за бело-сине-белый флаг на регистрационном знаке машины

Россиянку оштрафовали за бело-сине-белый флаг на машине — в нем усмотрели символ «украинской организации «Легион «Свобода России»*, запрещенного в стране и признанного террористическим. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — о публичной демонстрации символики экстремистской организации.

О решении говорится в публикации Зеленогорского райсуда Москвы от 30 мая. Отмечается, что женщина демонстрировала водителям и пешеходам флаг на регистрационном знаке машины, и 23 мая это заметил полицейский. Вину она не признала — заявила, что не меняла цвет флага на номере, и предположила, что красный мог выцвести на солнце или затереться.