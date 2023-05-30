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    Россиянку оштрафовали за бело-сине-белый флаг на регистрационном знаке машины

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    Россиянку оштрафовали за бело-сине-белый флаг на машине — в нем усмотрели символ «украинской организации «Легион «Свобода России»*, запрещенного в стране и признанного террористическим. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — о публичной демонстрации символики экстремистской организации.

    О решении говорится в публикации Зеленогорского райсуда Москвы от 30 мая. Отмечается, что женщина демонстрировала водителям и пешеходам флаг на регистрационном знаке машины, и 23 мая это заметил полицейский. Вину она не признала — заявила, что не меняла цвет флага на номере, и предположила, что красный мог выцвести на солнце или затереться.

    Супруг женщины допустил, что красную полоску мог закрасить какой-нибудь другой человек. Приехав на место происшествия, он также обратил внимание полицейских на то, что на припаркованной рядом машине красной полоски на знаке тоже нет. В этом сотрудники «тоже усмотрели признаки правонарушения», но делу это не помогло.

    Доводы о возможном вмешательстве неизвестного суд не убедили, поскольку событием административного нарушения была именно демонстрация символики.

    По данным РИА Новости, женщину оштрафовали на 2 тысячи рублей, а дополнительно еще на 2,5 — за невыполнение законного требования полицейского. Во время разбирательства в какой-то момент она испугалась, закрылась в машине и позвонила мужу — объяснила это тем, что на место прибыли другие полицейские и стали на нее давить.

    *Организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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