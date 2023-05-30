    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    4 м/с, зап

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.06eur85.9

    Развод откладывается. Трассу «Кола» у берегов Свири полностью перекроют завтра

    1115
    обсудить

    Лодейнопольский мост через реку Свирь разведут 31 мая. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Из-за этого с 13:00 до 15:00 в среду полностью перекроют федеральную дорогу Р-21 «Кола». Автомобилистов предупреждали об этом заранее, но дата разводки моста была назначена другая — 30 мая. Однако обстоятельства изменились.

    Разводку Лодейнопольского моста перенесли из-за того, что суда «Муссон», «Волго-Балтика» и «Озёрный-213», которые нужно пропустить, выбились из графика и не успели к сроку. А под сведённым мостом они пройти не могут. Перенести дату разводки попросил судовладелец.

    ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть информацию при планировании маршрутов, отмечено в сообщении.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СвирьКолаЛодейнопольский мостПерекрытие
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close