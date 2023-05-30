Развод откладывается. Трассу «Кола» у берегов Свири полностью перекроют завтра

Лодейнопольский мост через реку Свирь разведут 31 мая. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Из-за этого с 13:00 до 15:00 в среду полностью перекроют федеральную дорогу Р-21 «Кола». Автомобилистов предупреждали об этом заранее, но дата разводки моста была назначена другая — 30 мая. Однако обстоятельства изменились.



Разводку Лодейнопольского моста перенесли из-за того, что суда «Муссон», «Волго-Балтика» и «Озёрный-213», которые нужно пропустить, выбились из графика и не успели к сроку. А под сведённым мостом они пройти не могут. Перенести дату разводки попросил судовладелец.

