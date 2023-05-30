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    Он переместился. Теперь «российским китом-шпионом» взволнованы шведы

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    «Российский кит-шпион» Валдимир появился в шведских водах и тут же стал предметом обсуждения. Об этом 30 мая пишет газета The Guardian со ссылкой на организацию OneWhale, которая была создана специально для наблюдения за животным. Нестандартное поведение белухи в последние месяцы вызвало обеспокоенность у общественников.

    Биологи из One Whale заметили, что на этот раз животное резко удалилось из естественной среды обитания: обогнув Норвегию с юга, кит вошел в шведские территориальные воды. Три предыдущих года он медленно двигался с севера на запад вдоль северного побережья Норвегии.

    «Это могут быть гормоны, заставляющие его искать себе пару. Или одиночество, поскольку белухи очень общительны, может быть, он ищет сородичей», — заявил морской биолог OneWhale Себастьян Странд, уточнив, что ближайшая популяция находится на архипелаге Шпицберген (на полпути между северным побережьем Норвегии и северным полюсом).

    Биологи беспокоятся, что Валдимир не пересекался ни с одной другой белухой с момента обнаружения в 2019 году.

    Белуху с креплениями для камеры GoPro впервые обнаружили в территориальных водах Норвегии в апреле 2019 года. Норвежцы назвали белуху Валдимиром, соединив норвежское слово hval (кит) и русское имя Владимир — последнее объясняется тем, что на креплениях для оборудования было написано Equipment St Petersburg. Специалисты убедились в том, что животное спокойно вступает в контакт с людьми — кит не боялся людей, подплывал к ним, играл с мячиком и ел с рук. Это навело специалистов на мысль, что белуха была обучена специалистами ВМС России для ведения съемки. Российская сторона не комментировала эти сообщения.

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    БелухаНорвегияШвеция
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