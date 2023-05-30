Он переместился. Теперь «российским китом-шпионом» взволнованы шведы

«Российский кит-шпион» Валдимир появился в шведских водах и тут же стал предметом обсуждения. Об этом 30 мая пишет газета The Guardian со ссылкой на организацию OneWhale, которая была создана специально для наблюдения за животным. Нестандартное поведение белухи в последние месяцы вызвало обеспокоенность у общественников.



Биологи из One Whale заметили, что на этот раз животное резко удалилось из естественной среды обитания: обогнув Норвегию с юга, кит вошел в шведские территориальные воды. Три предыдущих года он медленно двигался с севера на запад вдоль северного побережья Норвегии.