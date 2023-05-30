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    Продажи Группы «Эталон» с начала года выросли на 112%, четверть обеспечили региональные проекты

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    Продажи Группы «Эталон» в апреле натуральном выражении достигли 39,4 тыс. кв. м, увеличившись с января на 112%, а в денежном выражении составили 7,3 млрд, показав прирост с начала года в 124%.

    Продажи недвижимости компании за первый квартал 2023 года составили 74 тыс. кв. м и 13,4 млрд руб., при этом доля региональных продаж в этом объеме достигла 34% в квадратным метрах и 22% — в рублях.

    — Объемы продаж как в натуральном, так и в денежном выражении росли от месяца к месяцу и в апреле 2023-го увеличились вдвое по сравнению с январем, а также на 67% по сравнению с апрелем 2022 года, — отметил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Суммарный объем продаж в кв. м за четыре месяца текущего года практически сравнялся с аналогичными показателем прошлого года, даже с учетом необычайно высокого спроса в феврале-марте 2022 года.

    По его словам, в прошлом году компания вывела в продажу более 650 тыс. кв. м, а в этом году планирует к запуску около 850 тыс. кв. м. Почти четверть от общей стоимости заключенных в первом квартале контрактов обеспечили проекты застройщика в Омске, Екатеринбурге, Казани и Тюмени, и 40% площадей, которые планируются к выводу в этом году, тоже приходятся на региональные проекты.

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