Продажи Группы «Эталон» с начала года выросли на 112%, четверть обеспечили региональные проекты





Продажи Группы «Эталон» в апреле натуральном выражении достигли 39,4 тыс. кв. м, увеличившись с января на 112%, а в денежном выражении составили 7,3 млрд, показав прирост с начала года в 124%.



Продажи недвижимости компании за первый квартал 2023 года составили 74 тыс. кв. м и 13,4 млрд руб., при этом доля региональных продаж в этом объеме достигла 34% в квадратным метрах и 22% — в рублях.



— Объемы продаж как в натуральном, так и в денежном выражении росли от месяца к месяцу и в апреле 2023-го увеличились вдвое по сравнению с январем, а также на 67% по сравнению с апрелем 2022 года, — отметил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Суммарный объем продаж в кв. м за четыре месяца текущего года практически сравнялся с аналогичными показателем прошлого года, даже с учетом необычайно высокого спроса в феврале-марте 2022 года.

