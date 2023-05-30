Сосны на морском берегу: апартаменты у залива растут в цене

Стоимость квадратного метра в квартале «Мир внутри» на первой линии Финского залива увеличится на 10 000 рублей. Повышение произойдет 1 июня и коснется ряда апартаментов.



Комплекс «Мир внутри» находится в Курортном районе, недалеко от Сестрорецка. Семь корпусов уже заселены, сейчас строятся еще два. Они рассчитаны на 254 лота площадью от 26,57 до 91,97 кв. метров. Передача ключей намечена на конец 2024 года.



Апартаменты в квартале выбирают для постоянного проживания на берегу моря, для отдыха на выходных либо для инвестиций.



Проект оправдывает название: необходимая для жизни инфраструктура действительно есть прямо на территории. Здесь работают магазин продуктов «Ничего лишнего», ресторан с террасой «Хорошие люди внутри», а также кафе с пекарней. Для жителей открыт центр «Мы – соседи», где резиденты квартала могут заниматься делами, общаться, развиваться. В пространстве есть коворкинг, спортивный зал, помещения для творческих мастерских и лектория.

Еще одна важная особенность квартала — зоны отдыха на крыше. Видовые площадки на эксплуатируемых кровлях покрыты террасной доской и галькой, создающей морской колорит. Здесь уютно, безопасно, и, в отличие от пляжей района, не так многолюдно. Жители приходят сюда, чтобы позагорать, полюбоваться панорамой залива или ночным небом, побыть в тишине или позаниматься спортом.



Резиденты комплекса ценят его за особый образ жизни: на природе и в то же время недалеко от большого города. На территории есть зоны для прогулок, беседки, детские и спортивные площадки. И, конечно же, хвойный лес — главное украшение квартала.



Выбрать подходящую планировку и узнать стоимость лотов можно на сайте проекта.

*Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.



ООО «ССН», e. Development

