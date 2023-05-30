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    Ростелеком запустит производство камер и роутеров в Петербурге

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    Санкт-Петербургский завод «Авангард» начнет производство телекоммуникационного оборудования для «Ростелекома». Об этом 30 мая сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью газете «Ведомости».

    «Нами принято важное стратегическое решение о создании нового — промышленного — кластера в группе компаний «Ростелеком», — заявил Михаил Осеевский.

    По его словам, завод начнет собирать видеокамеры, роутеры и другие электронные устройства. При этом компания планирует максимально использовать отечественные компоненты, заявил топ-менеджер.

    Производство стартует в середине июня 2023 года. Неизвестно, под каким брендом будет выпускаться техника «Ростелекома». По словам аналитика Алексея Бойко, в России остро стоит проблема с выпуском качественных электронных компонентов. Те, что на рынке имеются, обладают низким качеством или завышенной ценой по сравнению с китайскими аналогами.

    Петербургский «Авангард» производит датчики, лифтовое оборудование и приборы электроснабжения. Завод имеет достаточно мощное производство, однако у предприятия недостаточно опыта в области крупносерийного производства потребительской электроники, заключил генеральный директор «Промобита» Максим Копосов.

    С 2022 года «Ростелеком» занимается импортозамещением и создает «полноценное российское ядро сети мобильной связи». Также компания работает над развитием полного комплекса базовых станций с отечественным оборудованием и программами.

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