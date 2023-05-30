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    В Амурской области двое пьяных мужчин на машине пытались задавить полицейского, который хотел их остановить

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    Сотрудник полиции оказался на больничной койке после столкновения с нетрезвыми нарушителями в Тынде. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемые задержаны, сообщает 30 мая Следственный комитет Амурской области.

    СК Амурской области

    Инцидент произошел 26 мая в районе перекрестка улицы Красная Пресня и федеральной автомобильной дороги А-360 «Лена». По версии следствия, один из подозреваемых находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершил наезд на полицейского, который пытался остановить машину. Второй подозреваемый также применил насилие против сотрудника.

    Полицейский был госпитализирован с травмой головы.

    В пресс-службе ГУ МВД Амурской области рассказали подробности случившегося. Пострадал старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Тындинский». Полицейский ехал на вызов о краже и заметил машину, за рулем которой, предположительно, был пьяный водитель. Оперуполномоченный представился, предъявил служебное удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия, но внезапно водитель начал движение и совершил наезд на правоохранителя.

    Полицейский, проехав на капоте автомобиля злоумышленника несколько метров, смог спрыгнуть и вернуться в служебную машину. Вызвав подкрепление, он догнал и заблокировал автомобиль. В процессе задержания водитель и пассажир оказывали активное сопротивление сотруднику и его коллегам.

    Ранее судимым фигурантам уголовного дела 27 и 29 лет. По ходатайству следователя суд заключил их под стражу.

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