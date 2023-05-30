Когда школьники узнают свои результаты ЕГЭ? Показываем в одной картинке

Школьники уже сдали первые экзамены, а 29 мая прошло одно из главных испытаний — ЕГЭ по русскому языку. Главное, что волнует выпускников и их родителей сейчас, — когда же станут известны заветные баллы. Ждать придется еще как минимум две недели.
В Рособрнадзоре опубликовали даты, когда станут известны результаты ЕГЭ. Наши коллеги из E1.RU собрали их в одной картинке.
- География, литература, химия — 13 июня.
- Русский язык — 16 июня.
- Математика (базовый уровень) — 16 июня.
- Математика (профильный уровень) — 19 июня.
- История, физика — 21 июня.
- Обществознание — 23 июня.
- Биология — 28 июня.
- Иностранные языки — 4 июля.
- Информатика и ИКТ (КЕГЭ) — 5 июля.
Те, у кого два экзамена назначены на один день, сдают ЕГЭ в резервные сроки. Например, если вы ходили на экзамен по русскому языку 22 июня, то результат получите 6 июля. Те, кто сдавал географию и литературу 23 июня, узнают свои баллы только 7 июля.
По иностранным языкам те, кто сдавал ЕГЭ в резервный день, узнают итоги 12 июля, как и по математике (и профильной, и базовой). По остальным предметам — информатике, биологии, обществознанию, химии, истории и физике — результаты придут 13 июля.
Быстро найти свои баллы вы сможете:
- на официальном портале экзамена — для этого нужно ввести
Ф. И. О., номер паспорта и код подразделения, выбрать свой регион и пройти в личный кабинет;
- на «Госуслугах», но для этого нужно, чтобы у вас или у ваших родителей был подтвержденный аккаунт. Далее пройдите в раздел «Образование» — «Документы»;
- в школе.