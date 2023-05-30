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    Когда школьники узнают свои результаты ЕГЭ? Показываем в одной картинке

    Гадать, какие баллы вы получите по итогам экзаменов, придется еще две недели

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    29 мая дети сдали основной экзамен по русскому языку. Какую оценку получат ученики, станет известно только 16 июня
    29 мая дети сдали основной экзамен по русскому языку. Какую оценку получат ученики, станет известно только 16 июняФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Школьники уже сдали первые экзамены, а 29 мая прошло одно из главных испытаний — ЕГЭ по русскому языку. Главное, что волнует выпускников и их родителей сейчас, — когда же станут известны заветные баллы. Ждать придется еще как минимум две недели.

    В Рособрнадзоре опубликовали даты, когда станут известны результаты ЕГЭ. Наши коллеги из E1.RU собрали их в одной картинке.

    Сохраняйте картинку, чтобы не пропустить важный для вашего ребенка день
    Сохраняйте картинку, чтобы не пропустить важный для вашего ребенка деньФилипп Сапегин / E1.RU
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    • География, литература, химия — 13 июня.
    • Русский язык — 16 июня.
    • Математика (базовый уровень) — 16 июня.
    • Математика (профильный уровень) — 19 июня.
    • История, физика — 21 июня.
    • Обществознание — 23 июня.
    • Биология — 28 июня.
    • Иностранные языки — 4 июля.
    • Информатика и ИКТ (КЕГЭ) — 5 июля.

    Те, у кого два экзамена назначены на один день, сдают ЕГЭ в резервные сроки. Например, если вы ходили на экзамен по русскому языку 22 июня, то результат получите 6 июля. Те, кто сдавал географию и литературу 23 июня, узнают свои баллы только 7 июля.

    По иностранным языкам те, кто сдавал ЕГЭ в резервный день, узнают итоги 12 июля, как и по математике (и профильной, и базовой). По остальным предметам — информатике, биологии, обществознанию, химии, истории и физике — результаты придут 13 июля.

    Быстро найти свои баллы вы сможете:

    • на официальном портале экзамена — для этого нужно ввести Ф. И. О., номер паспорта и код подразделения, выбрать свой регион и пройти в личный кабинет;
    • на «Госуслугах», но для этого нужно, чтобы у вас или у ваших родителей был подтвержденный аккаунт. Далее пройдите в раздел «Образование» — «Документы»;
    • в школе.
    29 мая дети сдали основной экзамен по русскому языку. Какую оценку получат ученики, станет известно только 16 июня
    29 мая дети сдали основной экзамен по русскому языку. Какую оценку получат ученики, станет известно только 16 июняФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Сохраняйте картинку, чтобы не пропустить важный для вашего ребенка день
    Сохраняйте картинку, чтобы не пропустить важный для вашего ребенка деньФилипп Сапегин / E1.RU

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