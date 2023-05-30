В Петербурге наказали экс-полицейских, решивших нажиться на пойманной «закладчице»

В Петербурге огласили приговор четверке бывших полицейских Невского района, которые решили подзаработать на вымогательстве. Все они лишены званий и отправятся в колонию.
Фигуранты признали вину, раскаялись и извинились перед потерпевшими, сообщает
В апреле 2020 года на улице Ворошилова они заметили женщину, которая якобы искала «закладку» с наркотиками. В этом фигуранты усмотрели выгоду для себя — потребовали у женщины
По подобному плану фигуранты действовали еще несколько раз. Их признали виновными по статьям о вымогательстве и превышении полномочий. Невский райсуд назначил Белякову 4 года и 3 месяца в колонии общего режима, остальным — на месяц больше. Кроме того, всем в течение двух с половиной лет нельзя занимать должности на госслужбе. Белякова, Орлова и Яковлева лишили звания старшего сержанта полиции, а Астафьева — старшины полиции.
Изначально в истории фигурировали пятеро полицейских, но в деле остались только четверо.