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    В Петербурге наказали экс-полицейских, решивших нажиться на пойманной «закладчице»

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    В Петербурге огласили приговор четверке бывших полицейских Невского района, которые решили подзаработать на вымогательстве. Все они лишены званий и отправятся в колонию.

    Фигуранты признали вину, раскаялись и извинились перед потерпевшими, сообщает 30 мая объединенная пресс-служба судов города. Александр Астафьев, Алексей Беляков и Александр Яковлев были полицейскими взвода № 2, а Виктор Орлов — инспектором мобильного взвода № 1 отдельной роты патрульно-постовой службы.

    В апреле 2020 года на улице Ворошилова они заметили женщину, которая якобы искала «закладку» с наркотиками. В этом фигуранты усмотрели выгоду для себя — потребовали у женщины 150 тысяч рублей, угрожая привлечь к ответственности и рассказать ее коллегам о пристрастии к запрещенному. Это не сработало, но после того, как горожанку покатали по району на месте для задержанных в автомобиле «УАЗ Патриот», она сдалась и перевела нужную сумму вымогателям.

    По подобному плану фигуранты действовали еще несколько раз. Их признали виновными по статьям о вымогательстве и превышении полномочий. Невский райсуд назначил Белякову 4 года и 3 месяца в колонии общего режима, остальным — на месяц больше. Кроме того, всем в течение двух с половиной лет нельзя занимать должности на госслужбе. Белякова, Орлова и Яковлева лишили звания старшего сержанта полиции, а Астафьева — старшины полиции.

    Изначально в истории фигурировали пятеро полицейских, но в деле остались только четверо.

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