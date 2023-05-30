В Петербурге наказали экс-полицейских, решивших нажиться на пойманной «закладчице»

В Петербурге огласили приговор четверке бывших полицейских Невского района, которые решили подзаработать на вымогательстве. Все они лишены званий и отправятся в колонию.



Фигуранты признали вину, раскаялись и извинились перед потерпевшими, сообщает 30 мая объединенная пресс-служба судов города. Александр Астафьев, Алексей Беляков и Александр Яковлев были полицейскими взвода № 2 , а Виктор Орлов — инспектором мобильного взвода № 1 отдельной роты патрульно-постовой службы.

