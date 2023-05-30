    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, зап

    763мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.06eur85.9

    Девочку-подростка задело проходящим поездом Москва — Петербург в районе Любани

    1454
    6 комментариев

    Школьницу увезли в больницу со станции Любань после прохождения высокоскоростного поезда Москва — Петербург.

    Как сообщает пресс-служба транспортной полиции 30 мая, инцидент произошел накануне около десяти вечера. 14-летняя девочка переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора, и машинисту пришлось ей сигналить. Девочка успела отреагировать и отпрыгнуть, но вихревые потоки затянули её в воздушный карман. Школьница получила перелом правой голени. Её увезли в больницу.

    Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПоездПоезд Москва ПетербургШкольницаТравмирование ребенка
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close