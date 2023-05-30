Девочку-подростка задело проходящим поездом Москва — Петербург в районе Любани

Школьницу увезли в больницу со станции Любань после прохождения высокоскоростного поезда Москва — Петербург.
Как сообщает пресс-служба транспортной полиции 30 мая, инцидент произошел накануне около десяти вечера. 14-летняя девочка переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора, и машинисту пришлось ей сигналить. Девочка успела отреагировать и отпрыгнуть, но вихревые потоки затянули её в воздушный карман. Школьница получила перелом правой голени. Её увезли в больницу.
Проводится проверка.