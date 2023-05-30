Интерпол задержал в Петербурге иностранца, который 4 года назад забил в баре мужчину

Сотрудники Интерпола задержали в Петербурге иностранца, которого четыре года ищут в Молдавии.
46-летнего мужчину задержали накануне около двух дня у дома 16 по Тихорецкому проспекту, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 мая. По версии следствия, в июле 2019 года задержанный в баре в Кишиневе подрался с мужчиной. Последний от полученных травм скончался. После этого 46-летний гражданин Молдавии скрылся.
Задержанного доставили в отдел полиции. Инициатора розыска уведомили.