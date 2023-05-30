Пока в колпинской квартире горел диван, из сейфа пропали 2,5 млн рублей

Маленький пожар раскрыл большую кражу в Колпино.



Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, накануне в 1:47 поступило сообщение о возгорании в доме 24 по бульвару Трудящихся. В одной из комнат «трешки» на 4-м этаже девятиэтажного дома горел диван на площади 2 квадратных метра. Потушили его за несколько минут.

