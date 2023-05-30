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    Пока в колпинской квартире горел диван, из сейфа пропали 2,5 млн рублей

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    Маленький пожар раскрыл большую кражу в Колпино.

    Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, накануне в 1:47 поступило сообщение о возгорании в доме 24 по бульвару Трудящихся. В одной из комнат «трешки» на 4-м этаже девятиэтажного дома горел диван на площади 2 квадратных метра. Потушили его за несколько минут.

    После этого в квартиру вошла 20-летняя дочь хозяина и обнаружила, что из сейфа пропали 2,5 млн рублей, принадлежащие её отцу. Чуть позже и сам мужчина, 45-летний местный житель, пришел в полицию с заявлением о преступлении. Было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

    По горячим следам сотрудники полиции около трех дня задержали подозреваемого — 22-летнего уроженца Псковской области, который живет по соседству. Похищенное у него частично было изъято.

    Ранее он уже попадал в поле зрения полиции в связи с кражей.

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