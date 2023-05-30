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    Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Горсуда по спору адвоката Почуева к «Фонтанке»

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    Из 18 оспариваемых фрагментов двух публикаций суд удовлетворил 7 фраз, которые «Фонтанка» должна отредактировать.

    В соответствии с определением Санкт-Петербургского городского суда от 22.11.2022 года публикуем резолютивную часть решения суда:

    «Апелляционную жалобу Почуева Александра Михайловича удовлетворить частично.

    Решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 9 сентября 2021 года изменить. изложив резолютивную часть решения суда в следующей редакции:

    «Исковые требования Почуева Александра Михайловича удовлетворить частично.

    Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Почуева Александра Михайловича часть сведений, содержащихся в статье «Влияние полной луны на защиту историка Соколова. Чему научили Медведев и Бастрыкин адвоката Почуева», а именно:

    — при обращении к адвокату А.М.Почуеву высока вероятность получить ярлык террориста, а также возможно получить ярлык шизофреника;
    — историк Олег Соколов фактически диагностирован своим адвокатом;
    — адвокат А.М.Почуев не является специалистом в области уголовного права;
    — уголовное дело было прекращено из-за неявки адвоката А.М. Почуева;
    — подзаголовок «Афера»;
    — руководитель Санкт-Петербургского филиала коллегии Павел Лапаев был привлечен к уголовной ответственности;
    — адвокат А.М.Почуев восстанавливал статус адвоката в 2015 году;

    а также в статье «Дело историка Соколова об убийстве аспирантки СПБГУ завершено. Он хочет отказаться от адвоката»:
    — Соколов хочет сменить защитника в связи со слабой позицией на предварительном следствии.

    Обязать АО «Ажур-Медиа» и Ермакова Александра Юрьевича исключить указанные сведения из статей посредством их соответствующего редактирования на сайте издания.

    Обязать АО «Ажур-Медиа» в течение месяца со дня принятия настоящего судебного акта опубликовать опровержение посредством публикации в том же разделе резолютивной части решения суда.

    В удовлетворении остальной части исковых требований Почуева Александра Михайловича — отказать».
    В остальной части апелляционную жалобу Почуева Александра Михайловича — без удовлетворения».

    .

    «Фонтанка» приводит фрагменты ответов Олега Соколова, который был допрошен Куйбышевским районным судом в качестве свидетеля по иску адвоката Почуева:

    Фрагменты допроса Олега Соколова

    Фонтанка.ру

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