Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Горсуда по спору адвоката Почуева к «Фонтанке»

Из 18 оспариваемых фрагментов двух публикаций суд удовлетворил 7 фраз, которые «Фонтанка» должна отредактировать.

В соответствии с определением Санкт-Петербургского городского суда от 22.11.2022 года публикуем резолютивную часть решения суда:

«Апелляционную жалобу Почуева Александра Михайловича удовлетворить частично.



Решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 9 сентября 2021 года изменить. изложив резолютивную часть решения суда в следующей редакции:



«Исковые требования Почуева Александра Михайловича удовлетворить частично.



Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Почуева Александра Михайловича часть сведений, содержащихся в статье «Влияние полной луны на защиту историка Соколова. Чему научили Медведев и Бастрыкин адвоката Почуева», а именно:



— при обращении к адвокату А.М.Почуеву высока вероятность получить ярлык террориста, а также возможно получить ярлык шизофреника;

— историк Олег Соколов фактически диагностирован своим адвокатом;

— адвокат А.М.Почуев не является специалистом в области уголовного права;

— уголовное дело было прекращено из-за неявки адвоката А.М. Почуева;

— подзаголовок «Афера»;

— руководитель Санкт-Петербургского филиала коллегии Павел Лапаев был привлечен к уголовной ответственности;

— адвокат А.М.Почуев восстанавливал статус адвоката в 2015 году;



а также в статье «Дело историка Соколова об убийстве аспирантки СПБГУ завершено. Он хочет отказаться от адвоката»:

— Соколов хочет сменить защитника в связи со слабой позицией на предварительном следствии.



Обязать АО «Ажур-Медиа» и Ермакова Александра Юрьевича исключить указанные сведения из статей посредством их соответствующего редактирования на сайте издания.



Обязать АО «Ажур-Медиа» в течение месяца со дня принятия настоящего судебного акта опубликовать опровержение посредством публикации в том же разделе резолютивной части решения суда.



В удовлетворении остальной части исковых требований Почуева Александра Михайловича — отказать».

В остальной части апелляционную жалобу Почуева Александра Михайловича — без удовлетворения».