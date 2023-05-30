Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Горсуда по спору адвоката Почуева к «Фонтанке»

Из 18 оспариваемых фрагментов двух публикаций суд удовлетворил 7 фраз, которые «Фонтанка» должна отредактировать.
В соответствии с определением Санкт-Петербургского городского суда от 22.11.2022 года публикуем резолютивную часть решения суда:
«Апелляционную жалобу Почуева Александра Михайловича удовлетворить частично.
Решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 9 сентября 2021 года изменить. изложив резолютивную часть решения суда в следующей редакции:
«Исковые требования Почуева Александра Михайловича удовлетворить частично.
Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Почуева Александра Михайловича часть сведений, содержащихся в статье «Влияние полной луны на защиту историка Соколова. Чему научили Медведев и Бастрыкин адвоката Почуева», а именно:
— при обращении к адвокату А.М.Почуеву высока вероятность получить ярлык террориста, а также возможно получить ярлык шизофреника;
— историк Олег Соколов фактически диагностирован своим адвокатом;
— адвокат А.М.Почуев не является специалистом в области уголовного права;
— уголовное дело было прекращено из-за неявки адвоката А.М. Почуева;
— подзаголовок «Афера»;
— руководитель Санкт-Петербургского филиала коллегии Павел Лапаев был привлечен к уголовной ответственности;
— адвокат А.М.Почуев восстанавливал статус адвоката в 2015 году;
а также в статье «Дело историка Соколова об убийстве аспирантки СПБГУ завершено. Он хочет отказаться от адвоката»:
— Соколов хочет сменить защитника в связи со слабой позицией на предварительном следствии.
Обязать АО «Ажур-Медиа» и Ермакова Александра Юрьевича исключить указанные сведения из статей посредством их соответствующего редактирования на сайте издания.
Обязать АО «Ажур-Медиа» в течение месяца со дня принятия настоящего судебного акта опубликовать опровержение посредством публикации в том же разделе резолютивной части решения суда.
В удовлетворении остальной части исковых требований Почуева Александра Михайловича — отказать».
В остальной части апелляционную жалобу Почуева Александра Михайловича — без удовлетворения».
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«Фонтанка» приводит фрагменты ответов Олега Соколова, который был допрошен Куйбышевским районным судом в качестве свидетеля по иску адвоката Почуева:
Фрагменты допроса Олега Соколова
Фонтанка.ру