Штучный продукт: что предлагает рынок жилья бизнес-класса в Петербурге

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До сих пор в 2023 году бизнес-класс не особо активно пополнялся новыми предложениями, но во втором квартале на рынок готовятся выйти сразу несколько крупных объектов. При этом сегмент едва ли не единственный, где еще продолжается рост цен, — это делает его потенциально привлекательным для инвестиций.



По итогам I квартала стоимость квадратного метра в бизнес-классе Петербурга увеличилась на 7% и составила 370 тыс. рублей, подсчитали аналитики NF Group. При этом объем предложения проектов на рынке уменьшился, и большинство застройщиков не спешат начинать продажи.



«Премиальные сегменты более чувствительны к внешним факторам, поэтому девелоперы придерживают запуски новых проектов до стабилизации ситуации на рынке», — отметила Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers.



Эксперты NF Group подсчитали, что число сделок в бизнес-классе сократилось на 23% по сравнению с 2021 годом. По сравнению с 2022-м падение более значительно, но это связано с ажиотажным спросом на новостройки в целом в январе-марте прошлого года.

Светлана Московченко, заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group, выделяет две среди основных причин сокращения интереса к новостройкам бизнес-класса. Первая — это отток спроса со стороны инвесторов, привыкших за последние пару лет к стабильному росту цен. Вторая — переориентация части покупателей на вторичный рынок из-за недостатка предложения на первичном, удовлетворяющего потребностям покупателя.



Например, в I квартале текущего года, по данным Nikoliers, объем предложения в сегменте был на 44% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом 2022-го. Всего покупателям в Петербурге были доступны около 3400 квартир бизнес-класса в 45 жилых комплексах, сообщают в NF Group. При этом рынок пополнился только одним объектом площадью 4,2 тыс. кв.м, расположенным в Выборгском районе.

Возможно, II квартал окажется более богатым на новинки. Известно, например, что в июне компания «КВС» планирует вывести на рынок сразу два достаточно крупных проекта в разных районах города, где сейчас нет новых объектов бизнес-класса.



ЖК «Б15», рассчитанный на 1065 квартир, с домами от 10 до 17 этажей будет построен в Калининском районе, в пешей доступности от станции метро «Лесная» и в 10 минутах езды от Петроградской стороны. Архитектурный облик комплекса, который возведут на пересечении проспекта Блюхера и Лабораторного проспекта, был утвержден Градсоветом еще в 2021 году — его разработало архитектурное бюро «Интерколумниум» Евгения Подгорнова.



Малоэтажный квартал «Дубровский» будет строиться на участке площадью более 26 га, который девелопер приобрел в конце прошлого года. Квартал расположится в исторической части Пушкина, рядом с Екатерининским парком. Всего планируется 4 очереди застройки, в первой будет 818 квартир.



Помимо жилья, комплексы планируется обеспечить необходимой инфраструктурой. Например, в «Б15» будет более 600 парковочных мест, а жилые корпуса соединит двухэтажная галерея коммерческих помещений, площадь которой составит около 7000 кв.м, рассказала Анжелика Альшаева, коммерческий директор группы компаний «КВС». Также на территории ЖК девелопер возведет собственный детский сад, рассчитанный на 120 детей, и школу на 550 учащихся в шаговой доступности, что актуально для активно застраиваемого района.



В «Дубровском» по соглашению с городской администрацией компания построит медицинский центр, добавила Анжелика Альшаева. Также здесь планируется возведение собственной школы на 825 учеников и детского сада на 330 детей.

