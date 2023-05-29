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    Хитрый пограничник спасся от нападения медведя на границе России и Финляндии

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    Около финской КПП Вартиус на финляндско-российской границе медведь напал на пограничника. Мужчина смог спастись, притворившись мертвым. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщают финские СМИ.

    Пограничник в наушниках совершал пробежку, когда на него набросился медведь. По словам главы объединения по уходу за дикими животными Киммо Пиирайнен, мужчина упал на землю и притворился мертвым — животное оставило его в покое.

    «Он рассказал, что просто закрыл глаза и лежал лицом к земле. Затем он почувствовал, что медведь отошел от него в сторону, и через некоторое время животное ушло», — рассказал Пиирайнен.

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