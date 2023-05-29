В белгородском селе после обстрела ВСУ погиб мужчина, его жену и мать увезли медики

В Белгородской области больше часа под обстрелом находились населенные пункты Шебекинского городского округа. Об этом 29 мая рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Графовка во двор жилого дома прилетел снаряд — от него скончался мужчина, который занимался домашним хозяйством. Его супругу с острой реакцией на стресс и его мать с гипертоническим кризом медики доставляют в медицинское учреждение.

Окна в десяти частных жилых домах населенного пункта выбила взрывная волна, посечены фасады и заборы, еще повреждены хозяйственные постройки. Задета линия электропередачи.