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    В белгородском селе после обстрела ВСУ погиб мужчина, его жену и мать увезли медики

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    14 комментариев

    В Белгородской области больше часа под обстрелом находились населенные пункты Шебекинского городского округа. Об этом 29 мая рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    В селе Графовка во двор жилого дома прилетел снаряд — от него скончался мужчина, который занимался домашним хозяйством. Его супругу с острой реакцией на стресс и его мать с гипертоническим кризом медики доставляют в медицинское учреждение.

    Окна в десяти частных жилых домах населенного пункта выбила взрывная волна, посечены фасады и заборы, еще повреждены хозяйственные постройки. Задета линия электропередачи.

    «Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. В данных населенных пунктах повреждена линия электропередачи», — добавил Гладков.

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    Белгородская областьВячеслав ГладковОбстрел

    Комментарии 14

    Гость29 Мая 2023 в 19:33
    Славик, ты этого ждал??
    +0−0
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