«Халатность и отсебятина». Кто и зачем рекомендует учителям отпуск на Мальдивах, а артистам — воздержание от диалогов

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Воздержаться от диалога и совместных проектов». Петербургским бюджетникам указали, с кем из зарубежных коллег теперь можно дружить, а с кем — нет. Но быстро передумали.

«Фонтанка» разбиралась, что за бумаги предлагают подписывать тем, кто получает зарплату от государства.



Документы о том, что к отпуску в нынешние времена надо отнестись не просто осознанно, а политически сознательно, в течение последнего года не раз рассылали комитеты и ведомства Смольного друг другу. В частности, ещё в августе прошлого года в Курортном районе сотрудники школ, библиотек и поликлиник узнали, что им «следует отказаться» от частных визитов на территории иностранных государств, за исключением стран СНГ. Теперь же список стал шире.



Как рассказали «Фонтанке» несколько собеседников в разных комитетах Смольного, в мае чиновников собирали на закрытое совещание, показывая письмо с секретным грифом. В нём перечислялись новые направления, куда можно, а куда нельзя. С документом знакомили под роспись. Чуть позже аналогичные сообщения появились от нескольких сотрудников школ. И если чиновников список стран не сильно удивил, то у учителей, чей доход иногда выглядит печально, такое ограничение вызвало ухмылку. Помимо популярных и сравнительно недорогих туристических направлений (Египет, Абхазия, Индия, Вьетнам, Таиланд, Шри-Ланка) в разрешённых оказались Мальдивы и Арабские Эмираты. Власти, впрочем, опровергают, что рассылали такие документы учителям.



Тем временем помимо работников учебных учреждений рассылка с «рекомендацией» добралась и до артистов.

Сотрудникам «Петербург-концерта» разослали «информационное письмо» и настойчиво предложили расписаться в том, что они этот документ прочли и приняли к сведению. Документ прямо-таки кричал выделенными капслоком словами и фразами: «зарубежные», «согласование», «воздержаться» и «крайней нежелательности». В тексте отмечалось, что все это делается «во исполнение письма комитета по культуре Санкт-Петербурга». Сначала не поставивший своей подписи под письмом отправитель напоминал, что все служебные зарубежные командировки — гастроли и прочее — сотрудники должны согласовывать с комитетом по культуре не позднее, чем за 4 недели до отъезда. А дальше было интереснее. «ВОЗДЕРЖАТЬСЯ от диалога и совместных проектов с представителями стран и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц недружественные действия (далее — недружественные страны) (перечень недружественных стран, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р прилагаю), — требовал документ. — Довести до всех Ваших работников (под ЛИЧНУЮ ПОДПИСЬ) о КРАЙНЕЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ частных выездов на территории иностранных государств (за исключением государств — участников СНГ) и перечня стран к посещению (прилагаю)».



К письму действительно прилагались два списка. В перечне «стран к посещению», в том числе в личных отпусках, оказались государства — участники СНГ с припиской «за исключением Украины и Молдовы», Абхазия, Египет, Алжир и Вьетнам, Индия и Китай, Индонезия и Таиланд, Филиппины и Шри-Ланка, а также, как и у учителей, недостижимые по меркам средней зарплаты в бюджетной сфере Мальдивы, Марокко, Сейшелы, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. Перечень «иностранных государств, совершающих в отношении РФ недружественные действия» значительно длиннее. В него попали практически все некогда популярные у россиян курортные направления, вроде Греции, Кипра, Италии и Испании, а также Финляндия и, например, Микронезия. Любопытно, что ни в одном из списков не оказалось Турции. Получается, что враждебных действий она вроде как не совершает, но можно ли туда в отпуск — до конца не понятно.



Но артисты «Петербург-концерта», с которыми пообщалась «Фонтанка», этим вопросом даже задаваться не стали. Их возмутил сам факт, что им указывают, куда ездить с частными визитами и с кем сидеть «в одной песочнице». При этом подписать «ознакомительный лист» требовалось строго до 30 мая, потому что уже 31 мая лист надо «сдать для ознакомления со всеми подписями в отдел кадров».

Как рассказал «Фонтанке» один из сотрудников, оповещал артистов отдел редактуры, который часто занимается несложными оргвопросами. Артисты обратили внимание, что «информационное письмо» было напечатано на бланке «Петербург-концерта» с исходящим номером, но без чьей-либо подписи. Фамилия исполнителя тоже не была указана. Артисты попытались разобраться и пришли в отдел кадров с просьбой показать исходный документ, то есть письмо комитета по культуре, во исполнение которого был нагроможден взволновавший их текст. Но им «мягко отказали».



«Я почувствовал явное беспокойство сотрудниц отдела кадров, — рассказал «Фонтанке» заслуженный артист РФ, который в итоге подписал «информационное письмо». — Но они сделали акцент, что это лишь рекомендация и что люди все равно ездят за рубеж».

Директор «Петербург-концерта» Екатерина Артюшкина заявила «Фонтанке», что «это фейк» и подобного распоряжения от комитета в ее учреждение не поступало.

«Там нет моей подписи, а интернет позволяет сейчас делать любые бланки. Сотрудники по-прежнему могут уезжать за рубеж в любую страну. У нас и иностранцы работают. Очень серьёзный вопрос, будем проводить расследование», — заявила она. Впрочем, в итоге она не стала отрицать, что письмо всё-таки написали её подчинённые. «Это халатность и отсебятина», — добавил она. Сотруднице, разославшей письмо, по информации «Фонтанки», через несколько дней объявили выговор. Причиной стало в том числе и то, что она в письме упомянула «информацию, которую другим чиновникам сообщали, но строго-настрого запретили кому-либо передавать».



Спустя пару дней разбирательств сотрудники «Петербург-концерта» получили новое письмо из администрации за подписью Екатерины Артюшкиной.

«Я постоянно получаю вопросы о некой служебной записке, которую разослали кадры, в части зарубежных выездов, — говорилось в нем. — Обращаю ваше внимание, что все документы и инструкции я подписываю лично. Порядок зарубежных выездов в командировки давно всем известен, и он установлен официально и публично. Что касается информации о частных выездах сотрудников, то это ваша личная зона ответственности и решение. Если у вас есть вопросы, то готова ответить в личном формате».

А отдел редактуры снова обзвонил артистов и сообщил, что «если вы не подписали письмо, то это уже не актуально».



Тем не менее объяснить, что это было, комитету по культуре, кажется, все равно придется. На следующий день после загадочной рассылки запрос на имя главы комитета Федора Болтина направил депутат Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он попросил прислать ему то самое «письмо комитета по культуре» и сообщить, на каких законных основаниях могут быть ограничены частные выезды сотрудников за рубеж.



Остается, скажем так, приоткрытым вопрос, зачем чиновники секретничают о чем-то, что касается их подчиненных, но что этим подчиненным ни в коем случае нельзя говорить. И куда в этих тайных разговорах подевали Турцию. Лето на носу, пора планировать отпуска и другие «совместные проекты».

Венера Галеева, Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»

