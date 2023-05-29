Спрос из регионов на квартиры в Петербурге растет — в лидерах среди покупателей северяне, москвичи и сибиряки

В апреле доля региональных сделок на первичном рынке Петербурга достигла пика с начала года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», доля региональных сделок в структуре продаж компании с начала года к апрелю выросла на 5 процентных пунктов и достигла рекордных для текущего года 46%.



— В этом году рынок достиг пиковых значений по региональным сделкам раньше, — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Традиционно доля иногородних покупателей растет в августе и сентябре, когда начинаются отпуска и родители готовятся к поступлению детей в иногородние учебные заведения.

