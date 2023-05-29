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    Спрос из регионов на квартиры в Петербурге растет — в лидерах среди покупателей северяне, москвичи и сибиряки

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    В апреле доля региональных сделок на первичном рынке Петербурга достигла пика с начала года. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», доля региональных сделок в структуре продаж компании с начала года к апрелю выросла на 5 процентных пунктов и достигла рекордных для текущего года 46%.

    — В этом году рынок достиг пиковых значений по региональным сделкам раньше, — отметила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Традиционно доля иногородних покупателей растет в августе и сентябре, когда начинаются отпуска и родители готовятся к поступлению детей в иногородние учебные заведения.

    Как отмечают аналитики, в объеме сделок на первичном рынке с января по апрель лидируют жители Мурманской области с долей в 6%, на втором месте — Москва и Московская область с показателем в 5%, и 4% пришлось на представителей Красноярского края.

    Самыми популярными локациями у региональных покупателей стали Красносельский, Невский и Приморский районы. В большинстве своем они приобретают жилье комфорт-класса, в первую очередь однокомнатные квартиры и студии, средний бюджет покупки — 7,9 млн рублей.

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