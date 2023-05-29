Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

Президент Владимир Путин постановил образовать Президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Соответствующий документ появился в понедельник, 29 мая, на официальном портале правовой информации.
Как сказано в указе главы государства, решение принято для совершенствования деятельности ВПК. Президиум будет заниматься принятием оперативных решений для реализации задач, отнесенных к ведению коллегии ВПК.
Также указ включает в состав военно-промышленной комиссии полномочных представителей президента.