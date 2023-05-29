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    Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

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    Президент Владимир Путин постановил образовать Президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Соответствующий документ появился в понедельник, 29 мая, на официальном портале правовой информации.


    Как сказано в указе главы государства, решение принято для совершенствования деятельности ВПК. Президиум будет заниматься принятием оперативных решений для реализации задач, отнесенных к ведению коллегии ВПК.

    Также указ включает в состав военно-промышленной комиссии полномочных представителей президента.

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