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    На экоферме под Волгоградом пантера напала на маленькую девочку

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    На экоферме под Волгоградом пантера напала на маленькую девочку. Об этом 29 мая сообщает V1.RU.

    Животное поцарапало ребенка на хуторе Вертячий в Городищенском районе. После оказания медицинской помощи ребенка отправили на амбулаторное лечение.

    «Там ничего серьезного не произошло, и домашние кошки тоже царапаются», — сказали на экоферме.

    Руководитель администрации Вертячего Виктория Саутина между тем заявила, что ничего подобного в районе зафиксировано не было.

    По данным ТАСС, девочка слишком близко подошла к клетке с животным. Пантера когтями повредила ей голову.

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