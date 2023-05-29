Роструд напомнил о ближайших длинных выходных

В связи с празднованием Дня России 12 июня россиян ждут длинные выходные и короткая рабочая неделя, напомнил 29 мая в своем telegram-канале Роструд.



«В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно», — рассказали в ведомстве.



Роструд напомнил, что нерабочие праздничные дни не должны отрицательно сказываться на зарплате работников, получающих оклад. Если работодатель привлекает к работе в выходной день, то необходимо получить от него письменное согласие. Сотрудники со сдельной оплатой труда за праздники, в которые они не привлекались к работе, должны получить дополнительное вознаграждение, пояснили в ведомстве.

