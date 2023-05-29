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    СК заинтересовался дракой девочек в Кудрово. Причиной могла послужить электронная сигарета

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    Следственный комитет по Ленобласти организовал проверку после того, как в соцсетях распространилось видео с дракой девочек-подростков. Пользователи отмечают, что конфликт мог разгореться из-за электронной сигареты.

    О доследственной проверке 29 мая сообщает пресс-служба регионального управления СК. Отмечается, что, согласно информации из соцсетей, драка произошла на улице в Кудрово. Историей занялся следственный отдел по Всеволожску.

    Кудрово online

    На кадрах видно, как одной из девушек удается повалить другую — она прижимает ее к земле и бьет. Вокруг много народу — вероятно, тоже подростки. За кадром слышны поддерживающие крики: «Давай, [бей]!» — советует девичий голос.

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