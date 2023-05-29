СК заинтересовался дракой девочек в Кудрово. Причиной могла послужить электронная сигарета

Следственный комитет по Ленобласти организовал проверку после того, как в соцсетях распространилось видео с дракой девочек-подростков. Пользователи отмечают, что конфликт мог разгореться из-за электронной сигареты.
О доследственной проверке 29 мая сообщает пресс-служба регионального управления СК. Отмечается, что, согласно информации из соцсетей, драка произошла на улице в Кудрово. Историей занялся следственный отдел по Всеволожску.
На кадрах видно, как одной из девушек удается повалить другую — она прижимает ее к земле и бьет. Вокруг много народу — вероятно, тоже подростки. За кадром слышны поддерживающие крики: «Давай, [бей]!» — советует девичий голос.