Хакеры атаковали инфраструктуру фонда «Сколково». Несколько сервисов недоступны

Инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Злоумышленники получили частичный доступ к информационным системам и сетевым ресурсам. Несколько сервисов фонда оказались недоступны.
«В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. <...> Ведется активная работа по восстановлению ее работоспособности», — заявили в пресс-службе.
Ранее о хакерской атаке сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его информации, среди выложенных злоумышленниками файлов нет никаких критичных пользовательских данных.
Сайт фонда sk.ru сейчас недоступен. Воспользоваться его онлайн-сервисами на данный момент также нельзя. Основная часть функционала, добавили в организации, будет восстановлена в течение суток.