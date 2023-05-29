Хакеры атаковали инфраструктуру фонда «Сколково». Несколько сервисов недоступны

Инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. Об этом 29 мая сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Злоумышленники получили частичный доступ к информационным системам и сетевым ресурсам. Несколько сервисов фонда оказались недоступны.

«В ночь с 28 на 29 мая инфраструктура фонда «Сколково» подверглась хакерской атаке. <...> Ведется активная работа по восстановлению ее работоспособности», — заявили в пресс-службе.

Ранее о хакерской атаке сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По его информации, среди выложенных злоумышленниками файлов нет никаких критичных пользовательских данных.