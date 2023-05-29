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    Яков Гордин расскажет о «Царе и Боге» в Фонтанном доме

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    Во вторник, 30 мая, в Фонтанном доме (Литейный, 53) пройдет презентация книги Якова Гордина «Царь и Бог. Петр Великий и его утопия» о Петре I, одном из самых спорных российских правителей, но безусловно легендарном.

    Фото: vitanova.ru/
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    Писатель, историк и публицист Яков Гордин описывает грандиозный утопический проект Петра I и цену, которую пришлось заплатить за его реализацию. Построить государство мечты и создать нового человека не удалось, и это была неудача огромного масштаба, изменившая ход истории. По мнению автора, решающим оказалось «дело» царевича Алексея Петровича — конфликт отца и сына, как подтолкнувший Петровскую реформу, так и спровоцировавший ее крах.

    Встреча начнется в 18:30. Билеты стоят от 150 рублей.

    16+

    Елена Васильева

    Фото: vitanova.ru/

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