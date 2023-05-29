Капремонт и утки. Под Петербургом приведут в порядок дорогу от Аннино до Разбегаево

Разбитая дорога Аннино — Разбегаево в Ломоносовском районе Ленобласти полностью уходит на капитальный ремонт. Дорожники же поделились историей противостояния с жителями одного из расположенных на ней населенных пунктов. Причиной его стали утки.
На всех 8 километрах трассы, проходящей через Иннолово, Рюмки, Большие Томики и другие населенные пункты, построят новую дорогу в две широкие полосы, сообщает 29 мая дорожный комитет Ленобласти. Будет отремонтирован мост через Стрелку, вдоль дороги сделают тротуары, а в населенных пунктах смонтируют освещение. Также заменят проложенные под дорогой трубы.
С трубами оказалась связана целая утиная история. «В деревне Рюмки есть речка Кикенка. Некоторые жители так любят диких уток, что загораживают трубу под дорогой, чтобы пернатые тусили в запруде. Утки в восторге, мы не очень. Запруду убираем, но она возрождается как феникс из пепла. Вернее, утка», — рассказали в телеграм-канале Dorogi_lo.
Завершить работы должны в 2025 году.