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    «Есть и хорошая новость, снега мы не должны увидеть». Колесов рассказал о холодах и заморозках в июне

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    В ближайшие дни жары ждать не стоит. Сегодня прохладнее, чем вчера, а во второй половине недели будет еще холоднее. Об этом рассказывает 29 мая в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, такую погоду на всем Северо-Западе создают циклоны, расположенные над Баренцевым морем, и северо-западный ветер.

    В среду, 31 мая, через наш город пройдёт новый атмосферный фронт, который принесет не только более интенсивные дожди, но ещё и холодный воздух с Арктики. В ночные часы в Ленинградской и соседних областях возможны заморозки. 2 и 3 июня ждите заморозки «наиболее серьезные» — минус 1–3 градуса. В дневные часы в начале июня в Петербурге будет не выше 12–14 градусов.

    «Но, как всегда, есть и хорошая новость, снега мы не должны увидеть, хотя в Мурманской области, в северных районах Карелии он будет наблюдаться в начале следующего месяца», — резюмирует Колесов.

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