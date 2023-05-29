«Есть и хорошая новость, снега мы не должны увидеть». Колесов рассказал о холодах и заморозках в июне

В ближайшие дни жары ждать не стоит. Сегодня прохладнее, чем вчера, а во второй половине недели будет еще холоднее. Об этом рассказывает 29 мая в своём телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, такую погоду на всем Северо-Западе создают циклоны, расположенные над Баренцевым морем, и северо-западный ветер.



В среду, 31 мая, через наш город пройдёт новый атмосферный фронт, который принесет не только более интенсивные дожди, но ещё и холодный воздух с Арктики. В ночные часы в Ленинградской и соседних областях возможны заморозки. 2 и 3 июня ждите заморозки «наиболее серьезные» — минус 1–3 градуса. В дневные часы в начале июня в Петербурге будет не выше 12–14 градусов.

