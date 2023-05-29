Петербуржцы помогли собрать более 20 миллионов рублей на помощь российским НКО

В прошлом году петербуржцы собрали почти 21 миллион рублей, округляя стоимость своих заказов в различных сервисах «Яндекса». Это следует из годового отчета благотворительного фонда «Помощь рядом» в 2022 году. Округлением хотя бы раз воспользовались 55 тысяч жителей нашего города.

Фото: пресс-служба Яндекса Поделиться Поделиться





Всего пользователям удалось собрать 177,5 миллиона рублей — число участников программы достигло 900 тысяч человек. Еще 113 млн добавил в бюджет фонда сам Яндекс. Интересно, что большая часть суммы собрана благодаря поездкам в такси. Средний размер одного округления составил всего 7,24 рубля.



«Важно преодолеть предубеждение, что маленькое пожертвование не сыграет большой роли. Многим кажется, что три рубля с округления — смешная сумма, ведь в магазине на них ничего не купишь. На самом деле даже три рубля имеют значение, когда нас много», — сказала руководитель продукта Дарья Степаненко.



Самыми активными городами-участниками оказались Москва — там собрали 71,4 миллиона рублей. На втором месте — Петербург с почти 21 миллионом рублей. На третьем — Екатеринбург с суммой 3,7 миллиона. Следом идут Казань, где жители перевели на благотворительность 3,2 миллиона, и Краснодар — там перевели 2,9 миллиона. В десятку наиболее неравнодушных населенных пунктов также входят Новосибирск (собрано 2,5 миллиона), Ростов-на-Дону (2,4 миллиона), Нижний Новгород (2,3 миллиона), Сочи (1,9 миллиона) и Самара (1,9 миллиона).

Фото: пресс-служба Яндекса Поделиться Поделиться





Больше всего округлений совершают пользователи в Яндекс Go. Функция также доступна в Еде, Лавке, Маркете и Заправках. Если она включена, сумма чека автоматически округляется в большую сторону. Шаг округления выбираете вы сами — 10, 50 или 100 рублей. Яндекс ежемесячно добавляет 12 млн рублей к собранным средствам.



Округление в Яндекс Go и Заправках идет на организацию поездок для подопечных фондов, которым тяжело самостоятельно передвигаться по городу. В 2022 году было совершено более 380 тысяч таких поездок. В программе сейчас участвует более 100 тысяч водителей со всей России, а поездками в прошлом году воспользовались 107 НКО. Программа уже работает в 25 городах страны.



Также «Помощь рядом» предоставит НКО бесплатный доступ к сервисам «Яндекса» и даст возможность получить грант на размещение социальной рекламы на своей платформе.



Основная задача благотворительного фонда «Яндекса» «Помощь рядом» — помогать некоммерческим организациям системно решать социальные проблемы с помощью технологий. В фонде действуют три программы поддержки НКО, а помощь от проекта получают больше 400 организаций. Среди них — петербургские фонды «Адвита», «Перспективы», благотворительные организации «Ночлежка», «Добрый дом», «Найди семью», «Старость в радость». Округление — механика в сервисах Яндекса, которая позволят развивать системную благотворительность за счет небольших затрат

