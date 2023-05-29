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    Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о том, что введение единой валюты — «вопрос не сегодняшнего дня»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что достиг договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что введение единой валюты с Россией — это вопрос «не сегодняшнего дня». Об этом он рассказал в ходе встречи с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, пишет 29 мая БелТА.

    По словам Лукашенко, создание единой валюты процесс непростой. «И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — сказал белорусский лидер. Он отметил, что пока нет полного понимания, каким образом этот процесс будет развиваться и когда будет запущен, хотя есть представление, что это будет резервная валюта.

    Пункт о создании единой валюты Союзного государства содержится в пункте 13 договора между Россией и Белоруссией, который был подписан в 1999 году. С тех пор эта тема неоднократно обсуждалась, однако до практического воплощения дело так и не дошло.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что единой валютой не должен становиться российский или белорусский рубль. По его словам, это должна быть новая денежная единица (тоже рубль).

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    Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияБелоруссияЕдиная валюта
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