Лукашенко заявил о договоренности с Путиным о том, что введение единой валюты — «вопрос не сегодняшнего дня»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что достиг договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным о том, что введение единой валюты с Россией — это вопрос «не сегодняшнего дня». Об этом он рассказал в ходе встречи с председателем Центрального банка России Эльвирой Набиуллиной, пишет 29 мая БелТА.



По словам Лукашенко, создание единой валюты процесс непростой. «И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — сказал белорусский лидер. Он отметил, что пока нет полного понимания, каким образом этот процесс будет развиваться и когда будет запущен, хотя есть представление, что это будет резервная валюта.

