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    Что-то твердое и с лапками. Петербуржец отсудил деньги за неожиданную добавку к кефиру

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    Петербуржец пошел в суд, чтобы взыскать деньги за не оправдавший ожидания кефир. В продукте ему попался таракан.

    О подробностях разбирательства 29 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Коллега истца пояснил, что тот имеет привычку по утрам пить кисломолочную продукцию, но однажды — в ноябре 2021 года — что-то пошло не так. Отпив кефир, петербуржец заявил, что ему попалось что-то твердое, и выплюнул на бумагу безжизненного таракана.

    Моральный вред за кефир с добавкой мужчина оценил в 100 тысяч рублей — плюс 92 рубля за стоимость бутылки. Производитель возражал — заявил, что наличие в кефире насекомых не доказано, да их и не может там быть, потому что попаданию в кефир посторонних предметов мешают специальные сетки-уловители.

    Впрочем, химико-биологическая экспертиза доказала, что состав кефира из той бутылки совпадает с тем, что остался на таракане. Видеозапись, на которой виден процесс производства, ответчик не предоставил.

    Мировой судья взыскал с производителя 92 рубля за кефир и деньги в качестве компенсации морального вреда — но не 100 тысяч, а 5.

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    Комментарии 7

    Гость29 Мая 2023 в 12:48
    Кто производитель?
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