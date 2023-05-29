Что-то твердое и с лапками. Петербуржец отсудил деньги за неожиданную добавку к кефиру

Петербуржец пошел в суд, чтобы взыскать деньги за не оправдавший ожидания кефир. В продукте ему попался таракан.



О подробностях разбирательства 29 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Коллега истца пояснил, что тот имеет привычку по утрам пить кисломолочную продукцию, но однажды — в ноябре 2021 года — что-то пошло не так. Отпив кефир, петербуржец заявил, что ему попалось что-то твердое, и выплюнул на бумагу безжизненного таракана.

Моральный вред за кефир с добавкой мужчина оценил в 100 тысяч рублей — плюс 92 рубля за стоимость бутылки. Производитель возражал — заявил, что наличие в кефире насекомых не доказано, да их и не может там быть, потому что попаданию в кефир посторонних предметов мешают специальные сетки-уловители.