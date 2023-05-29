Спасло чудо. Камера сняла, как на Садовой редкая машина задевает фургон и врезается в здание

Водитель редкого легкового автомобиля утром 29 мая в центре Петербурга вошёл между припаркованным фургоном и зданием как в игольное ушко. Но насквозь не проскочил. Как это случилось, зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчина, разгружавший фургон, чудом не попал под колеса легковушки: за пару секунд до аварии он зашёл в кузов.

Фотографии с места аварии на Садовой улице у пересечения с Гороховой публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам очевидцев, в дом врезалась Kaiyi E5 2023 года выпуска.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и области «Фонтанке» сообщили, что, по предварительной версии, водитель не справился с управлением. Никто не пострадал.



Kaiyi E5 («Кайи») — «одноклассник» Hyundai Elantra, KIA Cerato и Skoda Octavia, его собирают на калининградском «Автоторе» с января 2023 года.