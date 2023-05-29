В центре Петербурга трамвай сошел с рельсов. ДТП изменило несколько маршрутов

Трамвай сошел с рельсов в Свечном переулке в центре Петербурга утром 29 мая. Фотография с места происшествия появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что трамвай задел рядом стоявший автомобиль. Никто не пострадал. Судя по картам «Яндекса», на участке от дома № 20 до Лиговского проспекта образовалась пробка.
В ГКУ «Организатор перевозок» предупредили, что из-за ДТП трассы трамвайных маршрутов №№ 16, 25, 49 временно изменены.