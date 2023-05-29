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    На юге России раскрыли ОПГ, которая похищала средства страховых компаний за счет фиктивных ДТП. На счетах нашли 1,5 млрд рублей

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    Деятельность организованной преступной группы, похищавшей средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП пресекла Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом, Министерством внутренних дел и Росфинмониторингом. Злоумышленники действовали на Северном Кавказе и юге России, сообщили 29 мая ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

    К уголовной ответственности уже привлекли более 30 человек, на банковских картах фигурантов обнаружили свыше 1,5 млрд рублей. В ЦОС отметили, что в состав группы входят сотрудники страховых компаний, должностные лица УГИБДД по СКФО и ЮФО, а также экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным средствам при ДТП. Организатор группы, продолжает пресс-служба, был задержан в Верхнем Ларсе при попытке скрыться от следствия за границей.

    В ЦОС добавили, что деятельность преступной группы привела к тому, что на Северном Кавказе и юге России значительно выросли цены на страховые полисы.

    Задержанным предъявили обвинение и заключили под стражу.

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