На юге России раскрыли ОПГ, которая похищала средства страховых компаний за счет фиктивных ДТП. На счетах нашли 1,5 млрд рублей

Деятельность организованной преступной группы, похищавшей средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП пресекла Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом, Министерством внутренних дел и Росфинмониторингом. Злоумышленники действовали на Северном Кавказе и юге России, сообщили 29 мая ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.
К уголовной ответственности уже привлекли более 30 человек, на банковских картах фигурантов обнаружили свыше
В ЦОС добавили, что деятельность преступной группы привела к тому, что на Северном Кавказе и юге России значительно выросли цены на страховые полисы.
Задержанным предъявили обвинение и заключили под стражу.