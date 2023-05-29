На юге России раскрыли ОПГ, которая похищала средства страховых компаний за счет фиктивных ДТП. На счетах нашли 1,5 млрд рублей

Деятельность организованной преступной группы, похищавшей средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП пресекла Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом, Министерством внутренних дел и Росфинмониторингом. Злоумышленники действовали на Северном Кавказе и юге России, сообщили 29 мая ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.



К уголовной ответственности уже привлекли более 30 человек, на банковских картах фигурантов обнаружили свыше 1,5 млрд рублей. В ЦОС отметили, что в состав группы входят сотрудники страховых компаний, должностные лица УГИБДД по СКФО и ЮФО, а также экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным средствам при ДТП. Организатор группы, продолжает пресс-служба, был задержан в Верхнем Ларсе при попытке скрыться от следствия за границей.

