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    Пенсионерка из Петербурга осталась без накоплений, поверив в историю про мертвого ребенка

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    Пенсионерка из Петербурга осталась без накоплений, доверившись печальной незнакомке. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 мая.

    По словам 88-летней пенсионерки, 28 мая в дверь ее квартиры постучала неизвестная. Она рассказала, что недавно у нее якобы умер ребенок, а денег на похороны нет. Проникнувшись горем, пожилая женщина передала несчастной 100 рублей. После этого у гостьи резко пересохло в горле, и хозяйка отправилась за водой.

    Когда незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила пропажу конвертов, в которых лежали 76 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по второй части 158 статьи УК РФ («Кража»).

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