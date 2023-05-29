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    Детского психолога из Петербурга изнасиловали под угрозой электрошокера у железнодорожной станции в области

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    8 комментариев

    Жительница Петербурга, вернувшаяся из области, нашла первого же полицейского, чтобы сообщить о надругательстве.

    В полицию метро 53-летняя пострадавшая обратилась накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 мая. По предварительной информации, она сообщила, что за три часа до этого в Выборгском районе области у железнодорожной станции «63 километр» на нее напал мужчина. Под угрозой электрошокера он изнасиловал женщину.

    Пострадавшая смогла дать точное описание злодея — это лысоватый мужчина с рыжей щетиной лет 40 в красной жилетке, синих джинсах и бордовых кедах.

    Женщина работает детским психологом.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    ИзнасилованиеЖелезнодорожная станцияПолиция
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    Комментарии 8

    Гость29 Мая 2023 в 09:25
    А был ли электрошокер?
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