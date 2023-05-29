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    В парке «Красноярские Столбы» женщина сорвалась с 70-метровой скалы Митра

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    Женщина погибла в национальном парке «Красноярские Столбы», сорвавшись со скалы Митра высотой около 70 метров. Инцидент произошел накануне, сообщает 29 мая группа КГКУ «Спасатель» во «ВКонтакте».

    Скала находится в центральном районе парка. О случившемся спасателям сообщили сотрудники полиции и попросили помощи в эвакуации тела. Сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на место и достали погибшую женщину. Ее возраст не уточняется.

    Посетителей национального парка призвали соблюдать меры безопасности, не покорять вершины «Красноярских Столбов» без подготовки и специального снаряжения.

    Скала расположена к югу от Второго Столба. При взгляде на нее с севера Митра напоминает своей формой шапку священнослужителя.

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    Комментарии 1

    Гость29 Мая 2023 в 09:39
    Селфи за жизнь.
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