В парке «Красноярские Столбы» женщина сорвалась с 70-метровой скалы Митра

Женщина погибла в национальном парке «Красноярские Столбы», сорвавшись со скалы Митра высотой около 70 метров. Инцидент произошел накануне, сообщает 29 мая группа КГКУ «Спасатель» во «ВКонтакте».



Скала находится в центральном районе парка. О случившемся спасателям сообщили сотрудники полиции и попросили помощи в эвакуации тела. Сотрудники поисково-спасательного отряда прибыли на место и достали погибшую женщину. Ее возраст не уточняется.



Посетителей национального парка призвали соблюдать меры безопасности, не покорять вершины «Красноярских Столбов» без подготовки и специального снаряжения.

