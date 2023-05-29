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    Вылетавший в Петербург самолёт укатился со взлётной полосы в Новокузнецке

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    Самолет авиакомпании Nordwind, выполнявший рейс Новокузнецк — Петербург, в аэропорту отправления 29 мая выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал. Рейс перенесли.

    читатель NGS42.RU

    Как сообщает NGS42.RU, борт не смог вылететь: по словам пассажиров, оказалась повреждена стойка шасси.

    Читатель издания рассказал, что минут за 10 до вылета авиасудно выкатилось на траву, и послышался треск. После этого пассажиров высадили.

    В пресс-службе новокузнецкого аэропорта изданию сообщили, что рейс компании Nordwind «задерживается по техническим причинам, возникшим при обслуживании». По данным онлайн-табло, перелёт должен был выполнить Boeing 737–800.

    «Пассажирам предоставлены напитки, для пассажиров с детьми функционирует комната матери и ребенка. Сотрудники аэропорта предпринимают все меры для скорейшего вылета рейса. Никто не пострадал, кроме задержки рейса, никаких последствий нет», — подчеркнули в аэропорту.

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