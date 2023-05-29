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    Готовьте вёдра: урожай черники обещает быть богатым. Есть и плохая новость

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    В лесах под Петербургом обильно зацвела черника. Об этом рассказывает 29 мая биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков по итогам осмотра черничника во Всеволожском районе Ленобласти.

    «В этом году намечается богатый урожай этой одной из самых популярных ягод нашего региона! Так что готовьте ведра», — пишет Павел Глазков.

    При этом будет много и комаров: они уже появились. «Снежная зима благоприятно сказалась на зимовке этих кровососов. Так что запасайтесь и репеллентами», — советует биолог.

    Обилие черники — хорошая новость не только для людей, но и для птиц, а также для медведей. Несмотря на низкую калорийность, эта ягода вполне обеспечивает энергетические потребности такого крупного зверя. Сложно поверить, но во второй половине лета именно черника является основным кормом для медведя. Она содержит углеводы, которые как раз необходимы ему для накопления жировых запасов. В этом году её должно быть много, а значит, медведи смогут набрать достаточное количество жира и успешно перезимовать.

    Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков

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