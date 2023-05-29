Готовьте вёдра: урожай черники обещает быть богатым. Есть и плохая новость

В лесах под Петербургом обильно зацвела черника. Об этом рассказывает 29 мая биолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков по итогам осмотра черничника во Всеволожском районе Ленобласти.



«В этом году намечается богатый урожай этой одной из самых популярных ягод нашего региона! Так что готовьте ведра», — пишет Павел Глазков.

