С поджигателями леса в Хабаровском крае будут бороться с помощью фотоловушек

Поджигателей леса в Хабаровском крае будут ловить с помощью фотоловушек, местоположение которых постоянно меняется. Об этом 29 мая сообщает краевое управление МЧС.



Фотоловушка реагирует на движение проезжающей машины или человека. Устройства ставят в местах въезда транспорта в лесные массивы, постоянно меняя их расположение, но фиксируя долготу и широту, для того, чтобы впоследствии использовать данные для расследования пожаров.



В МЧС отмечают, что приборы сложно заметить невооруженным глазом. Данные о термических аномалиях в лесу получаются посредством космического мониторинга. К ним добавляются данные с фотоловушки, и круг возможных подозреваемых в поджоге леса сужается до нескольких человек, которые посещали лес в этот период времени, говорится в сообщении пресс-службы.

