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    С поджигателями леса в Хабаровском крае будут бороться с помощью фотоловушек

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    Поджигателей леса в Хабаровском крае будут ловить с помощью фотоловушек, местоположение которых постоянно меняется. Об этом 29 мая сообщает краевое управление МЧС.

    Фотоловушка реагирует на движение проезжающей машины или человека. Устройства ставят в местах въезда транспорта в лесные массивы, постоянно меняя их расположение, но фиксируя долготу и широту, для того, чтобы впоследствии использовать данные для расследования пожаров.

    В МЧС отмечают, что приборы сложно заметить невооруженным глазом. Данные о термических аномалиях в лесу получаются посредством космического мониторинга. К ним добавляются данные с фотоловушки, и круг возможных подозреваемых в поджоге леса сужается до нескольких человек, которые посещали лес в этот период времени, говорится в сообщении пресс-службы.

    В МЧС добавили, что уже установлено несколько десятков таких устройств, использование которых уже принесло первые результаты.

    В Минлеса Хабаровского края уточняется, что в регионе тушат один грозовой пожар на территории 173 гектаров в Верхнебуреинском районе в 41 километре от поселка Тырма. С начала сезона произошло 289 пожаров на общей площади 96 450,81 гектара.

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