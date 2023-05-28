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    «Стоят по проспекту до горизонта». На Литейном после ДТП в очередь встали троллейбусы

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    ДТП нарушило расписание городского транспорта на Литейном проспекте 28 мая. Троллейбусы встали в очередь.

    Как сообщают читатели «Фонтанки», около 21.00 на углу Литейного проспекта и улицы Жуковского столкнулись «Шкода» и «Тойота Камри». У «Тойоты» от удара отлетел передний бампер.

    Из-за аварии встало движение электрического транспорта. «Троллики стоят по проспекту до горизонта», — пишут читатели.

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    Троллейбусы, по словам очевидцев, стоят на участке Литейного проспекта между улицами Жуковского и Некрасова. При этом на «Яндекс.картах» красных линий в этом направлении не наблюдается.

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