«Стоят по проспекту до горизонта». На Литейном после ДТП в очередь встали троллейбусы

ДТП нарушило расписание городского транспорта на Литейном проспекте 28 мая. Троллейбусы встали в очередь.
Как сообщают читатели «Фонтанки», около 21.00 на углу Литейного проспекта и улицы Жуковского столкнулись «Шкода» и «Тойота Камри». У «Тойоты» от удара отлетел передний бампер.
Из-за аварии встало движение электрического транспорта. «Троллики стоят по проспекту до горизонта», — пишут читатели.
Троллейбусы, по словам очевидцев, стоят на участке Литейного проспекта между улицами Жуковского и Некрасова. При этом на «Яндекс.картах» красных линий в этом направлении не наблюдается.