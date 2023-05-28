Под Петербургом «Лада» разбилась об фуру. Погибли мать и семилетний сын

Смертельная авария произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. На месте ДТП погибли женщина и ребенок.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 28 мая в 16:24 на
Легковушкой управляла
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Смертельная авария произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. На месте ДТП погибли женщина и ребенок.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 28 мая в 16:24 на
Легковушкой управляла
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