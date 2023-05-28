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    Под Петербургом «Лада» разбилась об фуру. Погибли мать и семилетний сын

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    12 комментариев

    Смертельная авария произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. На месте ДТП погибли женщина и ребенок.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 28 мая в 16:24 на 102-м километре трассы «Нарва» «Лада Гранта» выехала на встречку и врезалась в фуру «Вольво».

    Легковушкой управляла 38-летняя женщина. Она погибла на месте, также скончался её семилетний сын, который находился на пассажирском кресле.

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    Комментарии 12

    Гость28 Мая 2023 в 19:46
    Дьявол водит Лада
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