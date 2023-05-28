    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    3 м/с, ю-з

    765мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd79.97eur85.92

    «Не заплатишь — кончим женушку и детишек». Суд в Москве арестовал подозреваемых в вымогательстве у генерала полиции

    4956
    16 комментариев

    Коллекторы от подчиненных добрались до генерала полиции в Москве. Мужчине угрожали расправой и обещали разрушить семью. Чтобы избежать проблем, начальник должен был выплатить долги подчиненных в микрофинансовых организациях.

    Как пишет «Коммерсантъ» 28 мая, фигурантами уголовного дела о вымогательстве стали уроженец Казахстана Руслан Сыздыков и Татьяна Мизонова, выигравшая в прошлом конкурс «Мисс Поволжья». Мужчина был задержан в Петербурге, его сообщница — в Самаре. Обоих доставили в столицу.

    По версии следствия, пара терроризировала звонками начальника УВД, генерал-майора Константина Строганова. Его подчиненные взяли небольшие суммы в микрофинансовых организациях и не смогли расплатиться с быстро выросшими долгами. Тогда деньги начали выбивать коллекторы, от подчиненных они перешли к начальству.

    Строганову, как полагает следствие, сначала позвонил Сыздыков, он дал генералу час времени на то, чтобы тот заставил подчиненную вернуть долг или расплатился за нее сам.

    «Она торчит нам денег, не заплатишь — кончим женушку и детишек»,— обещал звонивший.

    Затем к делу подключилась Мизонова. Она обещала разрушить семейную жизнь генерал-майора, затем позвонила его жене и представилась любовницей.

    Генерал обратился в УСБ ГУ МВД, главной функцией которого является не только поиск «оборотней в погонах», но и защита личного состава от преступных посягательств. Сыздыков и Мизонова были задержаны и арестованы. Сейчас следствие устанавливает личности других потерпевших.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВымогательствоПолицияГенерал
    ЛАЙК2
    СМЕХ24
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close