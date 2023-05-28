«Не заплатишь — кончим женушку и детишек». Суд в Москве арестовал подозреваемых в вымогательстве у генерала полиции

Коллекторы от подчиненных добрались до генерала полиции в Москве. Мужчине угрожали расправой и обещали разрушить семью. Чтобы избежать проблем, начальник должен был выплатить долги подчиненных в микрофинансовых организациях.

Как пишет «Коммерсантъ» 28 мая, фигурантами уголовного дела о вымогательстве стали уроженец Казахстана Руслан Сыздыков и Татьяна Мизонова, выигравшая в прошлом конкурс «Мисс Поволжья». Мужчина был задержан в Петербурге, его сообщница — в Самаре. Обоих доставили в столицу.

По версии следствия, пара терроризировала звонками начальника УВД, генерал-майора Константина Строганова. Его подчиненные взяли небольшие суммы в микрофинансовых организациях и не смогли расплатиться с быстро выросшими долгами. Тогда деньги начали выбивать коллекторы, от подчиненных они перешли к начальству.

Строганову, как полагает следствие, сначала позвонил Сыздыков, он дал генералу час времени на то, чтобы тот заставил подчиненную вернуть долг или расплатился за нее сам. «Она торчит нам денег, не заплатишь — кончим женушку и детишек»,— обещал звонивший.

Затем к делу подключилась Мизонова. Она обещала разрушить семейную жизнь генерал-майора, затем позвонила его жене и представилась любовницей.