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    Сенатор США Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США. Но не все в это верят

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    С шокирующим заявлением сенатор конгресса США Линдси Грэм якобы выступил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. В то, что слова были именно такими, верят не все.

    «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм (цитата по «Коммерсантъ»).

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале опубликовала сообщение в стиле рабочей переписки про некоего «кокосика» и американского сенатора. И возможный монтаж.

    Сообщение появилось в 12:04 и на момент публикации так и не было удалено из открытого канала.

    Фото: скрин с тг канала Маргарита Симоньян
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    Исходя из контекста речь идет именно об этом заявлении американского сенатора Линдси Грэма.

    В Кремле в ответ на слова Грэма заявили: «Трудно представить себе больший позор для страны, чем иметь таких сенаторов» (цитата по РБК)

    Стоит отметить, что Грэм не впервые выступает с заявлениями, в которых не стесняется выражений в отношении России. В марте 2022 года Кремль и Белый дом реагировали на его высказывание о необходимости покушения на главу государства. В Кремле тогда ответили, что не все способны сохранить трезвость ума. Американская же сторона официально заявляла, что не поддерживает подобные высказывания.

    Фото: скрин с тг канала Маргарита Симоньян

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