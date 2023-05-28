Сенатор США Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США. Но не все в это верят

С шокирующим заявлением сенатор конгресса США Линдси Грэм якобы выступил в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. В то, что слова были именно такими, верят не все.



«Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил Грэм (цитата по «Коммерсантъ»).



Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале опубликовала сообщение в стиле рабочей переписки про некоего «кокосика» и американского сенатора. И возможный монтаж.



Сообщение появилось в 12:04 и на момент публикации так и не было удалено из открытого канала.