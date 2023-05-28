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    Конфликт человека и амурского тигра. Под Уссурийском ищут причину нападения хищника на девушку

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    Сотрудники охотнадзора пытаются разобраться в причинах нападения амурского тигра на человека. Пострадавшая жива, но ей потребовалась помощь врачей. Об этом 28 мая сообщает «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

    По предварительной информации, все началось после того что пропала собака. Животное исчезло накануне. Искать пса люди отправились на грузовом автомобиле. Примерно в в 3,5 км от села Раковка Уссурийского городского округа они обнаружили примятую траву и следы крови.

    Девушка вышла изучать находку, грузовик поехал на разворот. В этот момент все и произошло: девушка сошла на обочину, прошла несколько метров по следам и услышала предупредительный рев тигра. Прислушиваться не стала и пошла дальше. Тогда и произошло нападение. У пострадавшей диагностированы раны плеча и кисти, сейчас она доставлена в больницу. Тигр же скрылся в тайге.

    По мнению специалистов, нападение могло быть спровоцировано двумя факторами: либо тигр защищал свою добычу, либо он ранен. Второе представляет опасность для человека.

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