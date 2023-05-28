Черный дым закоптил небо над Колпино. Горели 300 квадратов бытовок

Мощный пожар разгорелся в промзоне Колпино. По данным МЧС, пострадавших нет.
О возгорании в районе
В пресс-службе городского МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь охватил бытовки. На месте работают четыре спецмашины и 20 человек. Пострадавших нет.
По факту пожара прокуратура Петербурга начала проверку. «В настоящее время идет тушение пожара. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — добавили в ведомстве.
К 13:47 пожар локализован.