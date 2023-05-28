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    Черный дым закоптил небо над Колпино. Горели 300 квадратов бытовок

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    Мощный пожар разгорелся в промзоне Колпино. По данным МЧС, пострадавших нет.

    О возгорании в районе дома 38 на Финляндской улице сообщили очевидцы в социальных сетях 28 мая. На опубликованных снимках запечатлен плотный столб дыма.

    В пресс-службе городского МЧС уточнили, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Огонь охватил бытовки. На месте работают четыре спецмашины и 20 человек. Пострадавших нет.

    По факту пожара прокуратура Петербурга начала проверку. «В настоящее время идет тушение пожара. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — добавили в ведомстве.

    К 13:47 пожар локализован.

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