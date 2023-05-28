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    Пассажиры идут к автобусам до Пулково через горячий асфальт, катки и угар. В Смольном просят потерпеть

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    Полоса препятствий образовалась на подходе к автобусам у станции метро «Московская» в Петербурге. Нервотрепки добавили ремонтные работы.

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    На трудности с посадкой в автобус до Пулково на Московском проспекте «Фонтанке» пожаловались читатели 28 мая.

    «На посадке в автобусы в аэропорт (на выходе из южной станции метро «Московская») творится треш. Ремонтируют первую полосу, кладут асфальт, дым, угар, шум, ездят асфальтовые катки. Между этими катками по горячему асфальту перебегают люди, чтобы сесть в автобус, который останавливается во второй полосе. Ремонт дороги идёт, а временный перенос остановок не предусмотрели», — написала читательница Ольга.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры уточнили, что ремонт проблемного участка Московского проспекта находится на завершающей стадии. Работы ведутся по одной полосе, чтобы не перекрывать движения автотранспорта.

    «В выходные на это этом объекте ремонт ведется в усиленном режиме с целью выполнения максимально возможного объема работ и минимизации сложностей для автомобилистов в будние дни. Приносим извинения за временные трудности. Перенести остановку не представляется возможным», — добавили в Смольном.

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    Ремонт дорогиПулково
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