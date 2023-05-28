Круче рок-концерта. Топла в центре Петербурга оказалась почти недвижимой

В центре города ночью 28 мая скопилось такое количество людей, что вновь пришедшим приходится разворачиваться восвояси за сотни метров от набережных.

Корреспонденту «Фонтанки» не удалось добраться даже до специально выделенного для прессы куска набережной рядом с Зимней канавкой. Толпа настолько плотная, что все подходы к воде, откуда видно пиротехническое шоу, оказались непроходимы.

Читатели «Фонтанки» сообщают, что у Дворцового моста есть пострадавшие, однако никаких подтверждений этому нет.

Фейерверк, не в первый раз, был растянут на несколько отдельных шоу, которые прерывались световыми проекциями. Однако в прошлые разы такого количества людей не наблюдалось.