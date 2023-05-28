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    Как Петербург отмечает День города

    Круче рок-концерта. Топла в центре Петербурга оказалась почти недвижимой

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    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
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    В центре города ночью 28 мая скопилось такое количество людей, что вновь пришедшим приходится разворачиваться восвояси за сотни метров от набережных.

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    Корреспонденту «Фонтанки» не удалось добраться даже до специально выделенного для прессы куска набережной рядом с Зимней канавкой. Толпа настолько плотная, что все подходы к воде, откуда видно пиротехническое шоу, оказались непроходимы.

    Читатели «Фонтанки» сообщают, что у Дворцового моста есть пострадавшие, однако никаких подтверждений этому нет.

    Фейерверк, не в первый раз, был растянут на несколько отдельных шоу, которые прерывались световыми проекциями. Однако в прошлые разы такого количества людей не наблюдалось.

    Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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