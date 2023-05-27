Освенцим и драма маленького человека. В Каннах раздали награды

Вечером 27 мая на финальной церемонии 76-го Каннского кинофестиваля вручили призы победителям конкурса. Вел церемонию председатель жюри и лауреат прошлого года, режиссер Рубен Эстлунд.
Главный приз, Золотая пальма, достался французскому триллеру «Траектория падения» режиссера Жюстин Трие — судебной драмы о писательнице, чей муж погибает в Альпах. Это третий раз в истории фестиваля, когда главный приз достался режиссеру-женщине. Об этом напомнила вручавшая приз актриса Джейн Фонда.
Гран-при фестиваля определили фильму «Зона интересов» Джонатана Глейзера по роману Мартина Эмиса — психологической драме, разворачивающейся вокруг личной жизни коменданта лагеря Освенцим.
Приз жюри был присужден фильму «Опавшие листья», грустной мелодраме о любви двух маленьких людей от финнского классика Аки Каурисмяки.
Лучшим режиссером был назван вьетнамский француз Чан Ань Хунг с картиной «Рагу Додена Буффана» — это своего рода кулинарная мелодрама на фоне Belle Epoque.
Награду за лучший сценарий получил Юдзи Сакамото. Он написал скрипт к ленте «Монстр» режиссера Хирокадзу Корээда — драме о школьной травле и конфликте между учителем и учеником.
Лучшую мужскую роль исполнил актер Кодзи Якусё в фильме Вима Вендерса» Прекрасные дни» о тихом уборщике в Токио.
Приза за лучшую женскую роль, по мнению жюри, оказалась достойна турецкая актриса Мэрвэ Диздар в картине «О сухой траве» режиссера Нури Бильге Джейлан. Она сыграла сельскую учительницу, вступившую в конфликт с самовлюбленным коллегой.
За лучший дебют наградили ленту «Внутри желтого кокона» вьетнамского режиссера Фам Тиен Ана — о человеке, который отправляется в путешествие в поисках исчезнувшего брата.
И лучшим короткометражным фильмом назвали франко-венгерскую анимацию «27» режиссера Анна Флора Буда — о дне рождения молодой женщины и её рефлексии на этот счет.