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    «Вкусно и точка» проверяет информацию об утечке данных с сайта для соискателей

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    6 комментариев
    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» проверяют сообщения об утечке данных с сайта «Работа — и точка» для соискателей. Об этом 27 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

    Фото: rabotaitochka.ru
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    На сайте предлагают ознакомиться с имеющимися вакансиями и условиями работы. Кандидаты могут заполнить онлайн-анкету, в которой нужно указать свои ФИО, номер телефона, дату рождения, информацию о месте жительства и другую личную информацию.

    При отправке сведений соискателей просят согласиться на обработку данных.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    Фото: rabotaitochka.ru

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