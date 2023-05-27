«Вкусно и точка» проверяет информацию об утечке данных с сайта для соискателей

Служба безопасности и IT-департамент сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» проверяют сообщения об утечке данных с сайта «Работа — и точка» для соискателей. Об этом 27 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
На сайте предлагают ознакомиться с имеющимися вакансиями и условиями работы. Кандидаты могут заполнить онлайн-анкету, в которой нужно указать свои ФИО, номер телефона, дату рождения, информацию о месте жительства и другую личную информацию.
При отправке сведений соискателей просят согласиться на обработку данных.