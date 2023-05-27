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    Теплоход «Порт Оля-2» сел на мель в порту Оля и перекрыл Волго-Каспийский канал

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    Теплоход с грузом для Ирана сел на мель в порту Оля в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Ему на помощь отправился буксир.

    О происшествии сообщает МЧС Астраханской области 27 мая. Теплоход встал около половины седьмого вечера. «Порт Оля-2» с астраханской пропиской направлялся в Иран, в Амирабад. Проход судов по каналу в настоящее время перекрыт.

    Экипаж состоит из 14 человек. Отмечается, что теплоход не получил повреждений, разлива топлива также не наблюдается.

    На борту навалочный груз массой 4546,509 тонны.

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