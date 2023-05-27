Теплоход «Порт Оля-2» сел на мель в порту Оля и перекрыл Волго-Каспийский канал

Теплоход с грузом для Ирана сел на мель в порту Оля в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Ему на помощь отправился буксир.

О происшествии сообщает МЧС Астраханской области 27 мая. Теплоход встал около половины седьмого вечера. «Порт Оля-2» с астраханской пропиской направлялся в Иран, в Амирабад. Проход судов по каналу в настоящее время перекрыт.

Экипаж состоит из 14 человек. Отмечается, что теплоход не получил повреждений, разлива топлива также не наблюдается.

На борту навалочный груз массой 4546,509 тонны.