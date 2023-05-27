В Индии чиновник двое суток выкачивал из водохранилища воду, чтобы найти утонувший смартфон

Пикник с друзьями не задался для инспектора пищевой промышленности Индии. Он уронил в воду новенький смартфон, после чего откачал из водохранилища 120 тысяч литров воды.

О приключениях чиновника пишет The Indian Express 27 мая. Дело было в начале недели на берегу водохранилища Херкатта. 32-летний инспектор делал селфи и уронил свой «Самсунг» примерно за 100 тысяч рублей в воду. Он был очень расстроен, и по его словам, получил поддержку местных жителей. Сперва они предложили ему дайверские услуги и почти два дня обшаривали дно водоема.