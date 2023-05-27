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    В Индии чиновник двое суток выкачивал из водохранилища воду, чтобы найти утонувший смартфон

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    Пикник с друзьями не задался для инспектора пищевой промышленности Индии. Он уронил в воду новенький смартфон, после чего откачал из водохранилища 120 тысяч литров воды.

    О приключениях чиновника пишет The Indian Express 27 мая. Дело было в начале недели на берегу водохранилища Херкатта. 32-летний инспектор делал селфи и уронил свой «Самсунг» примерно за 100 тысяч рублей в воду. Он был очень расстроен, и по его словам, получил поддержку местных жителей. Сперва они предложили ему дайверские услуги и почти два дня обшаривали дно водоема.

    Инспектор уверяет, что хотя и был расстроен, понимал, что даже если телефон найдется, вряд ли он в рабочем состоянии. Он также утверждает, что идея откачать водохранилище тоже принадлежала местным. Чиновник якобы получил устное разрешение от ответственных служб и нанял человека с насосом.

    За двое суток из хранилища выкачали больше сотни тысяч литров воды. Телефон нашли, он не работает.

    Сам же чиновник попал под разбирательство, потому что якобы данного устного разрешения для такой процедуры и по такому поводу недостаточно.

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